Эрдоган и Байден обсудили урегулирование в Газе

Президенты Турции и США также обсудили процесс одобрения протокола о вступлении Швеции в НАТО в турецком парламенте

СТАМБУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование кризиса в секторе Газа. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

"Обсуждались нападения Израиля на палестинские земли, особенно в секторе Газа, двусторонние отношения Турции и США, процесс [получения] членства Швецией в НАТО, а также глобальные и региональные проблемы. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня", - говорится в сообщении. По мнению Эрдогана, "исторической ответственностью США является обеспечение постоянного прекращения огня в регионе в кратчайшие сроки".

Кроме того, стороны обсудили процесс одобрения протокола о вступлении Швеции в НАТО в турецком парламенте, добавили в администрации Эрдогана.

Эрдоган, как отмечается, предупредил, что продолжение нападений Израиля в Газе может иметь негативные региональные и глобальные последствия и заявил, что создание предложенного Турцией механизма гарантов и создание независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме являются "наиболее стабильным и разумным решением".

Стороны также обсудили вопрос продажи США Турции истребителей F-16.

По информации телекомпании CNN Turk, телефонный разговор состоялся по инициативе президента США и продолжался в течение часа.