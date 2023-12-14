Венгрия не участвовала в принятии решения по переговорам о вступлении Украины в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил, что страна "не желает принимать участия в этом плохом решении"

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Будапешт не участвовал в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги заседания саммита ЕС в Брюсселе.

"В нынешней ситуации начинать переговоры с Украиной - совершенно иррациональное и неправильное решение, и Венгрия не меняет своей позиции по этому вопросу. Поскольку 26 других членов ЕС настаивали на том, чтобы такое решение должно быть принято, Венгрия решила, что они могут идти своим путем. Венгрия не желает принимать участия в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержалась от этого решения", - сказал Орбан в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер дополнил это видеообращение следующей записью: "Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения".

Глава правительства также отметил, что дебаты по вопросу о том, стоит ли начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, продолжались восемь часов. По сведениям из Брюсселя, Орбан покинул зал заседания, когда лидеры 26 других стран Евросоюза принимали решение о начале переговоров. Перед началом саммита он предлагал не включать этот вопрос в повестку дня, отмечая, что Украина не выполнила необходимых условий и не готова к вступлению в сообщество.

В своем видеообращении премьер сообщил, что обсуждения второго важного вопроса об оказании Евросоюзом финансовой помощи Украине из своего бюджета будут продолжены. Венгрия выступает против внесения поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы ради того, чтобы выделить Украине в этот период €50 млрд.