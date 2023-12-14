Источник: Орбан вышел из зала заседания саммита ЕС при принятии решения по Украине

По словам собеседника журналистов, этот шаг премьер-министра Венгрии был согласован и сделан конструктивно

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседания, где проходил саммит ЕС, при принятии решения о начале переговоров с Украиной. Об этом сообщил журналистам европейский источник в кулуарах саммита.

"Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно", - сказал дипломат.

При этом другой источник подчеркнул, что Орбан "был осведомлен, какое решение будет приниматься".

Сам венгерский премьер распространил в соцсетях сообщение, в котором назвал решение о начале переговоров с Украиной плохим и подчеркнул, что в нем он "не хочет участвовать".

Ранее саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество.

Начало переговоров о приеме в ЕС не предопределяет их успешного завершения и не устанавливает никаких конкретных сроков для вступления. Летом 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель предложил странам ЕС объявить, что Украину возьмут в Евросоюз к 2030 году, однако это предложение было отклонено большинством государств сообщества.