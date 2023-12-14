ЕК прокомментировала решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией об их приеме в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Решение начать переговоры с Украиной и Молдавией об условиях их принятия в ЕС является стратегическим. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Лидеры приняли решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией и дать статус кандидата на прием Грузии. Стратегическое решение и день, который останется выгравированным в истории нашего союза. Горжусь тем, что мы смогли сдержать наши обещания, и рада за наших партнеров", - написала фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter).