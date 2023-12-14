Зеленский встретился в Висбадене с главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе

Стороны обсудили продолжение поддержки со стороны США, в том числе 53-й пакет помощи, сообщило Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи в немецком Висбадене. Об этом сообщило Европейское командование вооруженных сил США.

"Генерал Каволи и президент Зеленский обсудили продолжение поддержки со стороны США для удовлетворения наиболее важных потребностей Украины, в том числе 53-й пакет помощи, о котором ранее на этой неделе объявил президент [США Джо] Байден", - указано в заявлении командования.

Стороны также обсудили усилия США и союзников Киева по подготовке солдат Вооруженных сил Украины.