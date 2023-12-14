СМИ: в Чехии начали проверку возможности дискриминации украинцев в музыкальном клубе

По информации novinky.cz, посетители из числа украинцев часто между собой дрались и испортили оборудование заведения

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Чешская торговая инспекция проверяет администрацию музыкального клуба IMC Music Club в городе Ческа-Скалице (север Чехии) на дискриминацию украинцев. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) администрация клуба разместила следующее сообщение: "К сожалению, мы должны были это сделать по отношению ко всем украинцам. После нескольких замечаний, запрета посещения [некоторым из них], они и далее продолжали вести себя недопустимо. Как вы [посетители клуба], конечно, знаете, вам это доставляло беспокойство, когда эти люди были [в клубе] и вели себя, как подчеркиваем, [в общении] между собой [недостойно]. Мы ни в коем случае не говорим, что среди них нет порядочных людей, но, с сожалением, должны объявить, что настаиваем на своем [решении запретить вход в клуб украинцам]. Мы являемся частным музыкальным клубом, и владелец имеет право выбирать клиентов".

Со ссылкой на администрацию клуба портал проинформировал, что посетители из числа украинцев часто между собой дрались. Они испортили оборудование заведения. Между тем в полицию не поступали сигналы об этих инцидентах.

Ситуацией, возникшей вследствие решения администрации клуба запретить вход украинцам, будет заниматься Чешская торговая инспекция. Пресс-секретарь государственного контрольного ведомства Франтишек Котрба заявил, что, согласно предварительной информации, речь может идти о дискриминации посетителей из числа граждан Украины. "Инспекция без промедления займется проверкой", - сказал он.

Владельцу IMC Music Club грозит крупный штраф, если инспекция контрольного ведомства установит факт дискриминации. В Чехии она трактуется как "менее благоприятное отношение к гражданам по признаку принадлежности к расе, национальности, этносу, религии, а также на основании пола, сексуальной ориентации, возраста, инвалидности или мировоззрения, чем к другим гражданам".