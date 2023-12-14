В БАПОР заявили, что сектор Газа стал непригодным для жизни местом

Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини отметил, что за последние несколько недель в секторе появился голод

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сектор Газа стал непригодным для жизни местом. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, чьи слова приводятся на сайте организации.

"Каждый раз я наблюдаю все больше страданий, больше горя и печали, и у меня возникает ощущение, что Газа больше не является пригодным для жизни местом. <...> Куда ни глянь, везде полно временных убежищ. Куда бы вы ни пошли, люди в отчаянии, голодны и напуганы", - заявил Лаззарини.

"В Рафахе (город в Секторе Газа на границе с Египтом - прим. ТАСС) за одну ночь численность населения увеличилась в четыре раза. Традиционно это место, где жили беднейшие слои населения сектора Газа, не имея инфраструктуры и самого необходимого. Я говорю это, потому что это не то место, где может разместиться более 1 млн человек, и уж тем более не весь сектор Газа. Сейчас люди вытеснены на эту территорию, которая по площади не превышает четверти сектора Газа", - подчеркнул он.

"Голод - это то, с чем люди в Газе никогда раньше не сталкивались. Но за последние несколько недель появился голод, и мы встречаем все больше и больше людей, которые не ели один, два или три дня. И именно по этой причине мы видим, как люди иногда останавливают грузовики, забирают продукты и едят на месте", - отметил генеральный комиссар БАПОР.