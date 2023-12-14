Белый дом: РФ и США продолжают обсуждения об обмене заключенными и арестованными

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал соответствующие заявления президента России Владимира Путина на прямой линии

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Москва и Вашингтон продолжают активно обсуждать вопросы, касающиеся обмена находящимися под стражей лицами и возвращения в США из России арестованного Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Он прав, что мы продолжаем говорить с Москвой о возвращении Эвана и Пола домой, где они и должны быть, что эти обсуждения продолжаются и идут активно", - сказал он, комментируя заявления президента России Владимира Путина.