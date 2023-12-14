Генеральный комиссар БАПОР "в ужасе" от клеветнических кампаний против палестинцев

Филипп Лаззарини попросил журналистов помочь организации противостоять дезинформации и неточностям

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что он "в ужасе" от клеветнических кампаний против палестинцев. Об этом сообщается на сайте организации.

"Я в ужасе от клеветнических кампаний, направленных против палестинцев и тех, кто оказывает им помощь", - заявил Лаззарини. "В связи с этим я прошу вас (журналистов - прим. ТАСС) помочь нам противостоять дезинформации и неточностям. Я знаю, что некоторые из вас постоянно проверяют факты, а проверка фактов является ключевым моментом, если мы хотим получить точную информацию. Просто всегда проверяйте и опровергайте повторяющиеся, а иногда и вульгарные обвинения. Как генеральный комиссар БАПОР, я сталкивался с этим не раз, поскольку наше Агентство также является одной из целей в этой войне", - отметил он.