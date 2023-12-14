В США заявили, что не хотят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке длился дольше необходимого

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отказался отвечать на вопросы, относительно сроков завершения этой операции

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против того, чтобы палестино-израильский конфликт длился дольше, чем это необходимо, но каких-либо сроков его продолжительности не называют. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы не хотим, чтобы это продолжалось дольше, чем необходимо. Мы хотим, чтобы Израиль сумел достичь своих законных военных целей, а именно обеспечить, чтобы нападения, подобные случившемуся 7 октября, никогда не повторились", - сказал Миллер.

Представитель Госдепа отказался отвечать на вопросы, относительно сроков завершения этой операции.