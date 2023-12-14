Премьер Молдавии заявил, что страна будет решительно двигаться к сближению с ЕС

Молдавский премьер-министр Дорин Речан отметил необходимость страны продолжать реформы, "чтобы как можно скорее стать частью большой европейской семьи"

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заверил, что республика будет решительно двигаться к сближению с Евросоюзом после решения его лидеров начать переговоры о приеме в свой состав Молдавии. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Сегодня мы начинаем переговоры о вступлении в ЕС. <...> Мы знаем, что нам нужно делать, мы полны решимости продолжать реформы, чтобы как можно скорее стать частью большой европейской семьи", - написал Речан.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.

Власти Молдавии переживают кризис, так как с 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны Майи Санду и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.