Нетаньяху заверил Салливана, что Израиль полон решимости бороться с ХАМАС до победы

Израильский премьер-министр отметил, что "возвращение заложников является главной целью"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израиль полон решимости продолжать борьбу до полной победы и уничтожения ХАМАС. Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил на переговорах в Тель-Авиве помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

"Сегодня я встретился с Салливаном. Я сказал американским друзьям: наши героические воины пали не зря. Испытывая глубокую боль утраты, мы [Израиль] более чем когда-либо полны решимости продолжать борьбу до уничтожения ХАМАС - до полной победы", - распространила канцелярия премьера его высказывания после встречи с помощником президента США.

Нетаньяху отметил, что "возвращение заложников [из сектора Газа] является главной целью". "Мы не прекращаем усилий ни на мгновение, даже в этот момент", - добавил премьер.

Нетаньяху отметил, что "очень ценит поддержку Израиля со стороны США как в поставках вооружений ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС), так и в пресечении попыток ООН остановить боевые действия [в секторе Газа], а также в содействии в возвращении заложников, [удерживаемых ХАМАС]".