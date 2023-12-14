Боррель назвал решение по переговорам о приеме Киева и Кишинева шагом к стабильной Европе

Глава внешнеполитической службы ЕС призвал к построению "более сильного будущего вместе"

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Решение лидеров Евросоюза начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в состав сообщества является шагом к стабильной Европе. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Это значительный шаг на пути к единой, процветающей и стабильной Европе. Давайте построим более сильное будущее вместе!" - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, сообщил ранее глава Евросовета Шарль Мишель.