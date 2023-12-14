У ВПП ООН в Газе осталась лишь одна работающая пекарня

Как заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы организации Карл Скау, большая часть хлеба выпекается на открытом огне в убежищах

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. В секторе Газа работает только одна пекарня, сотрудничающая со Всемирной продовольственной программой (ВПП) Организации Объединенных Наций. Об этом заявил заместитель исполнительного директора ВПП ООН Карл Скау.

"У нас осталась одна работающая пекарня. Большая часть хлеба выпекается на открытом огне в убежищах", - сказал он, уточнив, что до начала эскалации палестино-израильского конфликта ВПП помогала более чем 20 пекарням Газы, но все они закрылись из-за боевых действий.

"У нас работает одна пекарня, но нам бесспорно нужно гораздо больше, чтобы оказывать существенную помощь. Мы рассматривали возможность ввозить хлеб, но учитывая время, которое проходит между его выпечкой в Каире и его доставкой на наши распределительные пункты, этот вариант не представляется целесообразным. Так что мы изучаем возможность использовать мобильные пекарни и любой другой способ вернуться к большему числу работающих пекарен [в секторе]", - добавил он.

Чиновник уточнил, что сейчас ВПП вынуждена обеспечивать оставшуюся пекарню абсолютно всем, необходимым для работы "от газа до муки".