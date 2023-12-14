Премьер Италии выразила удовлетворение "конкретными шагами" в плане приема Украины в ЕС

Джорджа Мелони назвала это результатом, имеющим "большое значение для Европейского союза" и Рима

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила удовлетворение "в связи с конкретными шагами в процессе расширения, достигнутыми на заседании саммита ЕС для Украины, Молдавии, Грузии и Боснии и Герцеговины". Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

"Это результат, имеющий большое значение для Европейского союза и Италии, который был достигнут в результате сложных переговоров, в которых наша страна играла ведущую роль в активной поддержке" стран, отмечается в заявлении.

Ранее саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.

Начало переговоров о приеме в ЕС не предопределяет их успешного завершения и не устанавливает никаких конкретных сроков для вступления. Летом 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель предложил странам ЕС объявить, что Украину возьмут в Евросоюз к 2030 году, однако это предложение было отклонено большинством государств сообщества. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги заседания саммита ЕС в Брюсселе, сообщил, что Будапешт не участвовал в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.