Во Франции заключенные присудили свою Гонкуровскую премию за роман "Идеальные условия"

По информации France Info, члены тюремного жюри особо отметили, что автору "удалось показать влияние, которое могут оказать на судьбу человека встречи, произошедшие в разные моменты жизни"

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Мохтар Амуди, автор романа "Идеальные условия" (Les Conditions ideales) стал лауреатом специальной версии Гонкуровской премии 2023 года, присуждаемой заключенными французских тюрем. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, осужденные выбрали своего лауреата из 16 претендентов на основную Гонкуровскую премию. В частности, им был представлен и роман Жан-Батиста Андреа "Относитесь к ней внимательно" (Veiller sur elle), который получил основную Гонкуровскую премию в ноябре.

В процессе отбора приняли участие около 600 осужденных из 40 исправительных учреждений Франции. В качестве лучшей книги уходящего года они выбрали автобиографический дебютный роман 35-летнего Амуди. Героем произведения является подросток, который живет в парижском пригороде. Его бросила мать, и он оказался на попечении социальных служб.

Члены тюремного жюри особо отметили, что автору "удалось показать влияние, которое могут оказать на судьбу человека встречи, произошедшие в разные моменты жизни".

Вручение награды проходило в присутствии министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти и министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак.

Престижная награда

Литературная награда Франции была учреждена братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур. План тандема, решившего поддержать коллег по цеху, был впервые реализован в 1903 году, и с тех пор премия присуждалась ежегодно. Все 10 членов Гонкуровской академии, избираемые пожизненно, работают на общественных началах и не получают никакой компенсации за ежегодное прочтение примерно 300 романов и отбор номинантов.

Число заключенных в пенитенциарных учреждениях Франции к началу ноября достигло 75,1 тыс. человек, что стало новым рекордом для республики.