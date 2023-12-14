Шольц назвал "знаком поддержки" Украины решение ЕС начать с ней переговоры о вступлении

Канцлер ФРГ отметил, что Киев и Кишинев "относятся к европейской семье"

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "знаком поддержки" Украины принятое странами ЕС решение начать переговоры с Киевом и Кишиневом о возможном членстве в сообществе.

"Это сильный знак поддержки и перспектива для Украины", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). "Ясно одно: эти страны относятся к европейской семье", - полагает Шольц.

Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году, никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.