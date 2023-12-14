В Израиле заявили, что каждая пятая запущенная "Хезболлах" ракета упала в Ливане

В израильской Армии обороны отметили, что "ракетные обстрелы "Хезболлах" наносят одинаковый вред гражданскому населению как Израиля, так и Ливана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Одна из пяти ракет, выпущенных движением "Хезболлах" по израильской территории, падает в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"С 7 октября движение "Хезболлах" выпустило сотни ракет и снарядов из Ливана в сторону Израиля. Каждая пятая ракета, выпущенная "Хезболлах" с 7 октября в сторону Израиля, упала на территории Ливана", - говорится в сообщении. В армии отметили, что "только в ходе одного из ракетных обстрелов на этой неделе восемь ракет, выпущенных "Хезболлах", упали на территории Ливана", добавив, что "ракетные обстрелы "Хезболлах" наносят одинаковый вред гражданскому населению как Израиля, так и Ливана".

В пресс-службе указали, что, "продолжая запуски ракет, снарядов и БПЛА из Ливана по Израилю, "Хезболлах" нарушает резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН". "ЦАХАЛ продолжит защищать северную границу Израиля от любых угроз", - подчеркнули израильские военные.