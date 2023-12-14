Глава Евросовета уверен, что лидеры ЕС "в ближайшие часы" договорятся о новой помощи Киеву

Крайне непростым вопросом повестки дня саммита станет предоставление Украине программы помощи в €50 млрд до конца 2027 года, который блокирует Венгрия

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что лидеры 27 стран Евросоюза "в ближайшие часы" смогут согласовать выделение Украине новой финансовой помощи. Об этом он заявил журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Я уверен, что в ближайшие часы нам удастся принять решение и выделить Украине большую финансовую помощь", - сказал он.

Крайне непростой вопрос повестки дня саммита, решение которого блокирует Венгрия, - это предоставление Украине программы помощи в €50 млрд до конца 2027 года, из которых €33 млрд Еврокомиссия обещает Киеву в кредит, а €17 млрд "в виде грантов", то есть безвозмездно.

Эта программа направлена на наполнение бюджета Киева, то есть это деньги "на текущие расходы", которые идут на зарплаты госслужащим и военным, выплаты пенсий и компенсаций семьям погибших солдат ВСУ. В перерасчете на месяц в случае утверждения этой программы Киев будет получать примерно €1,03 млрд, что в полтора раза меньше, чем €1,5 млрд, которые ЕС выдавал ему на бюджетные нужды ежемесячно в 2023 году.

Проблема в том, что бюджеты Евросоюза принимаются в формате семилетних планов и все свободные деньги в нынешнем бюджетном плане Евросоюза на 2021-2027 годы, которые могли быть перераспределены на поддержку Киева, уже полностью израсходованы в 2022-2023 годах. Чтобы финансировать новые €50 млрд на оставшуюся часть семилетнего периода, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза внести новые взносы в бюджет ЕС. Страны сообщества могут сделать это только из средств собственных госбюджетов, то есть за счет прямых поступлений от своих налогоплательщиков, что не вызывает энтузиазма у европейских столиц.