В Грузии надеются начать переговоры о вступлении в ЕС в декабре 2024 года

Спикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что тогда у Евросовета будет возможность обсудить следующий этап, начало переговоров о вступлении в Евросоюз

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил надежду, что республика в декабре 2024 года сможет перейти на новый этап отношений с ЕС и начать переговоры о вступлении в сообщество.

"Нашей главной целью является декабрь следующего года, когда у Евросовета будет возможность обсудить следующий этап, начало переговоров [о вступлении в ЕС]. Так что я думаю, это является тем промежутком времени, за который мы должны наладить нашу работу и показать результаты для того, чтобы перейти на следующий этап", - сказал Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря заявил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.