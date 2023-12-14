В Тбилиси 15 декабря пройдет праздник в честь получения статуса кандидата в ЕС

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал 14 декабря историческим для страны днем и отметил, что с этого дня она может считаться европейским государством

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пригласил граждан страны принять участие в праздновании в честь присвоения стране статуса кандидата в члены ЕС 15 декабря.

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг заявил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.

"Хочу позвать всех завтра, 15 декабря в 17 часов (16:00 мск - прим. ТАСС) на площадь Свободы, чтобы вместе отпраздновать эту историческую победу нашей страны и нашего народа. Завтрашний день должен быть днем общего национального праздника и днем общей победы", - заявил Гарибашвили в ходе своего видеообращения по случаю предоставления Грузии статуса кандидата.

Премьер назвал 14 декабря историческим для страны днем и отметил, что с этого дня Грузия может считаться европейским государством. Он поздравил с предоставлением статуса кандидата граждан Грузии и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в этот успех.