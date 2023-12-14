ООН изучает вопрос об использовании Израилем голода как оружия войны в Газе

Как отметил заместитель исполнительного директора ВПП организации Карл Скау, информация о подобных нарушениях международного права поступала неоднократно

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. ООН изучает данные об использовании голода в качестве оружия войны в палестино-израильском конфликте, но еще не пришла к окончательному заключению.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау.

"Что касается [резолюции СБ ООН, содержащей запрет на использование голода в качестве оружия войны] 2417, идет оценивание [ситуации], согласно стандартному механизму <...>. И я рассчитываю, что вскоре будет сделано заключение. Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] неоднократно говорил о повторяющихся случаях нарушения международного права", - сказал Скау на брифинге для журналистов.

Чиновник отметил, что "большой проблемой являются удары по гражданской инфраструктуре и пекарням".