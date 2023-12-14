США не увидели причин для вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон пристально следит за ситуацией

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят причин для вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной и пристально следят за ситуацией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Нет причин, чтобы до этого дошло. Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Белого дома по поводу переговоров двух латиноамериканских стран и возможности развязывания локального вооруженного конфликта.

Кирби подчеркнул, что США настаивают на соблюдении арбитражного решения от 1899 года. "Мы не хотим, чтобы дело дошло до драки. Для этого нет причин, и наши дипломаты вовлечены в эту ситуацию в режиме реального времени. Я не знаю, участвуем ли мы в переговорах, но наши дипломатические структуры в регионе так или иначе вовлечены", - сказал чиновник.

Ситуация с Гайаной-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря приняла закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Закон предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. США после этого заявили о начале совместных с военными Гайаны военно-воздушных учений.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено женевским соглашением от 1966 года.