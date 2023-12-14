Делегация Венесуэлы на полях переговоров с Гайаной встретилась с руководством CARICOM

Во встрече приняли участие венесуэльский лидер Николас Мадуро, исполнительный вице-президент Делси Родригес, возглавляющая Комиссию высокого уровня защиты Гайаны-Эссекибо, министры иностранных дел страны Иван Хиль и Колумбии Альваро Лейва, а также представители Гондураса

КАРАКАС, 14 декабря. /ТАСС/. Правительственная делегация во главе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, прибывшая в островное карибское государство Сент-Винсент и Гренадины для переговоров на высшем уровне по территориальному конфликту с Гайаной, провела встречу с представителями Карибского сообщества (CARICOM) во главе с его председателем - премьер-министром Доминики Рузвельтом Скерритом. Об этом Мадуро сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

CARICOM и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), которое возглавляет премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, выступили посредниками и организаторами встречи президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али для урегулирования многолетнего территориального конфликта между этими странами.

Во встрече с руководством CARICOM приняли участие Мадуро, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, возглавляющая Комиссию высокого уровня защиты Гайаны-Эссекибо, министры иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и Колумбии Альваро Лейва, а также представители Гондураса.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря приняла закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Закон предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. США после этого заявили о начале совместных с военными Гайаны военно-воздушных учений.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено женевским соглашением от 1966 года.