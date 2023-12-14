Белый дом отказался комментировать решение ЕС начать переговоры о приеме Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Евросоюз "может сам объяснить свое решение по поводу приглашения или не приглашения Украины"

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов отказывается комментировать решение стран ЕС начать переговоры о приеме Украины в сообщество. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"ЕС может сам объяснить свое решение по поводу приглашения или не приглашения Украины, я предоставлю возможность говорить об этом им. Мы не станем это комментировать", - сказал он.

"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое, особенно в эти тяжелые зимние месяцы", - утверждал Кирби.

Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.

Еврокомиссия 8 ноября распространила доклад, в котором рекомендовала Евросовету начать переговоры с Молдавией и Украиной. Против этого активно выступал премьер Венгрии Виктор Орбан, подчеркивая, что Украина не будет готова к вступлению в ЕС в течение ближайших 10 лет.