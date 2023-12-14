Экс-глава МО Израиля не увидел попыток США диктовать действия по сектору Газа

Бени Ганц заявил, что Вашингтон ведет с еврейским государством "стратегический и профессиональный разговор, который уместен и взвешен"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Член чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц заявил, что не видит признаков диктовки со стороны Вашингтона в том, что касается израильских действий против ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами после встречи военного кабмина в Тель-Авиве с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"По моему мнению, американцы ведут с нами [Израилем] стратегический и профессиональный разговор, который уместен и взвешен. Они [американцы] не пытаются нам [Израилю] ничего диктовать", - сказал Ганц. Трансляцию его выступления перед журналистами вели основные израильские телеканалы.

В четверг Салливан провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и членами узкого военного кабинета министров, включая Ганца, сообщила ранее в тот же день канцелярия главы израильского правительства.