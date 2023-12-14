МИД Испании подтвердил поддержку марокканской инициативы об автономии сахарских регионов

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес отметил, что позиция его страны выражена в том числе в совместной декларации, принятой 7 апреля 2022 года

РАБАТ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Испании подтверждают свою позицию по поддержке марокканской инициативы об автономии сахарских регионов. С таким заявлением выступил в Рабате глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

"Позиция Испании по вопросу Сахары не изменилась. Она уже выражена в совместной декларации, принятой 7 апреля 2022 года, и в итоговой декларации встречи высокого уровня Марокко-Испания в феврале", - подчеркнул министр.

В совместной декларации, принятой 7 апреля 2022 года, говорилось, что "Испания считает марокканскую инициативу об автономии (сахарских регионов - прим. ТАСС), представленную в 2007 году, наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса".

Официальный Мадрид "признает важность проблемы Сахары для Марокко", а также "серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко в рамках ООН по поиску взаимоприемлемого решения" сахарского вопроса.

До 2022 года власти Испании не высказывали поддержку марокканской инициативе об автономии сахарских регионов, выступая за достижение урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары в ходе переговоров между противоборствующими сторонами в рамках политического процесса под эгидой ООН.

Длительный конфликт

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт POLISARIO, который после ухода испанских колонизаторов (в 1975 году) провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт POLISARIO провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.