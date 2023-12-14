Орбан отказался брать на себя ответственность за решение ЕС по Украине

Венгерский премьер-министр решил покинуть зал заседаний Евросоюза, чтобы не препятствовать принятию решения, отметил политический советник и однофамилец главы правительства Балаж Орбан

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний Евросоюза при принятии решения о начале переговоров с Украиной о вступлении, потому что считает его неправильным и не захотел брать на себя ответственность за такой шаг. Об этом сообщил политический советник и однофамилец главы венгерского правительства Балаж Орбан, сопровождающий своего шефа в поездке на саммит ЕС в Брюсселе.

"Позиция Венгрии ясна и неизменна: мы не считаем Украину готовой к переговорам с Европейским союзом. Поэтому мы предлагали не начинать переговоры. Однако 26 государств - членов Евросоюза считают иначе, именно поэтому после дебатов, продолжавшихся нескольких часов, Венгрия решила покинуть зал заседаний и не принимать участия в голосовании, чтобы не препятствовать принятию решения и не брать на себя ответственность за это неправильное решение", - написал Балаж Орбан на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В то же время советник премьера подчеркнул, что все последующие решения относительно возможного вступления Украины также потребуют консенсуса в ЕС. По его словам, лидеры Евросоюза приняли "принципиальное решение, после которого государства-члены также должны будут единогласно договориться о разработке конкретного переговорного пакета, в ближайшие несколько лет вступление Украины в Европейский союз должно быть поддержано единогласным решением не менее 70 раз в ходе переговорного процесса".