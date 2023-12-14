Мозамбик подписал с Францией соглашение о строительстве ГЭС стоимостью $5 млрд

Предполагается возвести гидроэлектростанцию Мпанда-Нкува на реке Замбези в провинции Тете

ХАРАРЕ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Мозамбика заключило соглашение с крупной французской компанией EDF (Electricite de France) о реализации гидроэнергетического проекта стоимостью $5 млрд. Предполагается возвести ГЭС Мпанда-Нкува на реке Замбези в провинции Тете, сообщило информационное агентство AIM.

Планируется несколько этапов реализации проекта, первый из которых позволит вырабатывать 1500 МВт.

"Это поднимет на новый уровень освоение Мозамбиком огромного гидроэнергетического потенциала реки Замбези, одной из самых мощных в Африке, - цитирует агентство министра минеральных ресурсов и энергетики республики Карлуша Закариаша. - Осуществление проекта позволит нам значительно повысить энергетический потенциал страны".

Правительство Мозамбика надеется, что новая ГЭС будет давать дешевую и экологически нейтральную электроэнергию, столь необходимую не только этой республике, указал министр.

Помимо ГЭС проект предусматривает строительство линии электропередачи протяженностью 1300 км из провинции Тете в Мапуту. Ожидается, что первая турбина вступит в строй к 2031 году.

До сих пор 90% электроэнергии в Мозамбике давала ГЭС Кабора-Басса мощностью 2075 МВт, расположенная на той же реке Замбези выше по течению. Построенная в конце 1970-х, она обеспечивает электричеством не только Мозамбик, но и ЮАР. Последние годы страны Юга Африки бурно развиваются, и там стал ощущаться дефицит энергии.