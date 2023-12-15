Турция заявила, что продолжит дело Палестины, даже если останется одна

Глава департамента коммуникации администрации президента республики Фахреттин Алтун заявил, что Израиль совершает в Газе преступления против человечности

СТАМБУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Турция в вопросе урегулирования кризиса в Газе будет занимать сторону Палестины и продолжит эту политику, даже если останется на международной арене в одиночестве. Об этом сообщил глава департамента коммуникации администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала NTV.

"Даже если мы останемся одни, мы продолжим дело Палестины", - сказал он, отметив, что Израиль совершает в Газе преступления против человечности. "Израиль совершает военные преступления и геноцид. Вне зависимости от того, какими предлогами он пытается их узаконить, факт геноцида налицо", - подчеркнул Алтун.

По его словам, урегулирование в Газе в четверг вечером в телефонном разговоре обсудили президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден. Телефонный разговор продолжался час, его инициатором был американский президент, сообщил представитель Эрдогана.

Алтун также подверг критике западные страны за бездействие по решению конфликта на Ближнем Востоке, а ООН за неспособность его урегулировать. "ООН не может предотвратить этот геноцид, не в состоянии предпринять шаги, которые она должна сделать. Мы увидели, что эта структура не функционирует", - добавил представитель турецкого президента.

Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Байденом, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее и что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня. Он назвал это "исторической ответственностью США". Президент Турции также предупредил, что продолжение нападений Израиля в Газе может иметь негативные региональные и глобальные последствия. По его мнению, "наиболее стабильным и разумным решением" палестинской проблемы является создание независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.