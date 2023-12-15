Новые власти Аргентины намерены занять жесткую позицию против перекрытия дорог

Министр безопасности страны Патрисия Буллрич сообщила, что к разгону протестов будут привлекать федеральные силы безопасности

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины будет придерживаться нулевой терпимости к перекрытию дорог протестующими. Об этом сообщила в четверг министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

"Будут применяться меры до полного освобождения проезжей части. Для исполнения этой задачи правоохранительные органы будут применять минимально необходимую силу, которая будет увеличена в ответ на сопротивление. Виновные, соучастники и подстрекатели будут идентифицированы", - сказала она на пресс-конференции.

По словам Буллрич, информация о нарушителях общественного порядка будет передаваться другим органам, в том числе отвечающим за распределение социальных пособий. "Добиваться социальных благ нужно не с помощью перекрытия дорог. Перекрытиям пришел конец", - сказала Буллрич.

Она также сообщила, что к разгону протестов будут привлекаться федеральные силы безопасности. При этом Буллрич отметила, что манифестантов, которые не препятствуют дорожному движению, трогать не будут.

Сейчас в Аргентине полиция практически не применяет силу в отношении протестующих, перекрывающих дороги и трассы.