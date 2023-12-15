Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций против России

Однако он еще не утвержден

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Австрийская сторона разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России, однако он еще не утвержден. Об этом сообщил журналистам европейский источник на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Да, они сняли замечания", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. При этом дипломат сообщил, что новый пакет еще формально не утвержден.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, "поддерживающих Россию".