Сенат США не намерен на этой неделе уходить на каникулы

Он проведет на следующей неделе голосование по дополнительным бюджетным ассигнованиям для Киева

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не намерен на этой неделе уходить на рождественские каникулы, он проведет на следующей неделе голосование по дополнительным бюджетным ассигнованиям для Украины. Об этом сообщил на заседании верхней палаты законодательного органа лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"На следующей неделе мы будем голосовать по дополнительным ассигнованиям. <...> Возможно, это один из самых сложных вопросов, над которыми нам когда-либо приходилось работать", - подчеркнул лидер демократов.

"За последние несколько дней в ходе консультаций о дальнейшем принятии ассигнований по национальной безопасности был достигнут значительный прогресс. Как я уже говорил, если мы считаем что-то важным и срочным, мы должны остаться и довести дело до конца. Это, безусловно, относится и к дополнительным ассигнованиям. Это важно, это срочно", - подчеркнул сенатор.

Он рассказал, что в четверг утром обсудил с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки) планы работы на следующую неделю верхней палаты, которая должна была уйти в пятницу на рождественские каникулы. "К сведению всех сенаторов: после того как мы закончим сегодня, Сенат вернется в понедельник. Это даст переговорщикам из Белого дома, сенатским демократам и республиканцам время поработать в течение выходных в попытке достичь принципиального соглашения", - отметил Шумер, говоря о связанных с вопросом оказания помощи Украине переговорах об ужесточении контроля над южной американской границей между Конгрессом США и вашингтонской администрацией. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что эти консультации идут в правильном направлении.

Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы приняли решение в четверг уйти на рождественские каникулы без одобрения дополнительных ассигнований Украине.

Споры на Капитолийском холме

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры украинского президента Владимира Зеленского, который 12 декабря был принят Байденом в Белом доме и встретился на Капитолийском холме с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и о готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.