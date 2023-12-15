Киев анонсировал начало контактов с ЕК по шагам для вступления в Евросоюз

Стороны приступят к ним 18 декабря, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Контакты между Киевом и Брюсселем по дальнейшим шагам для вступления Украины в ЕС начнутся в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии (ЕК). Уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры по поводу следующих шагов", - цитирует Стефанишину украинское издание "Страна".

14 декабря саммит ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Согласно итоговому заявлению, "саммит ЕС поручил Совету ЕС утвердить переговорный мандат Еврокомиссии по Украине, после того как все критерии, перечисленные в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября, будут выполнены". Продолжительность переговоров о вступлении никак не ограничена, они могут занять любое количество лет. Летом 2023 года страны ЕС отвергли предложение главы Евросовета Шарля Мишеля пообещать Украине, что ее примут не позднее 2030 года.