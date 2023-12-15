СМИ: беспилотники США совершают разведывательные полеты на севере Сирии

По информации портала портал Al Modon, командование Соединенных Штатов усилило патрулирование территории, прилегающей к американским военным базам

БЕЙРУТ, 15 декабря /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты американских ВВС совершают разведывательные полеты над северо-восточными районами Сирии. Как сообщил новостной портал Al Modon, беспилотники были замечены в небе над Дейр-эз-Зором (420 км от Дамаска) и пограничной с Ираком местностью.

По его информации, командование США усилило патрулирование территории, прилегающей к американским военным базам. Колонны бронетранспортеров были замечены возле переправы через Евфрат в районе Эль-Барид, а также в Эль-Ховейдже напротив позиций проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

В начале декабря на американские базы в Сирии были переброшены подкрепления и боевая техника, а также усилена противовоздушная оборона на фоне непрекращающихся атак со стороны шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака".

14 декабря его бойцы объявили о нанесении удара по американской базе, расположенной в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке. В заявлении движения отмечалось, что нападение было совершено при помощи дронов-камикадзе "в ответ на преступления в отношении палестинского народа в секторе Газа".

Как передал телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в Центральном командовании Вооруженных сил США, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 97 раз. На сирийской территории дислоцировано 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.