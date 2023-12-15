Помощник Байдена обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии будущее Газы

В частности, стороны говорили о том, что после возможного ослабления ХАМАС "Ближний Восток может быть более стабильным, интегрированным и мирным", сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил на встрече с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время поездки на Ближний Восток вопросы, касающиеся будущего устройства сектора Газа. Об этом заявил в четверг представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

Как он отметил, Салливан посетил королевство перед прибытием в Израиль. Он и наследный принц Саудовской Аравии "говорили о ситуации в целом" применительно к обострению палестино-израильского конфликта. "У саудовской стороны, конечно, свои взгляды на конфликт, что мы подробно обсудили и передали израильским партнерам. И мы также говорили о том, что может быть после этого кризиса", - добавил чиновник на брифинге, посвященном поездке помощника президента США на Ближний Восток.

По словам американского должностного лица, Салливан и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в частности, говорили "о надеждах и ожиданиях относительно того, что будет после кризиса" и о том, что после якобы возможного ослабления влияния радикального движения ХАМАС в Газе "Ближний Восток может быть более стабильным, интегрированным и мирным".

По мнению американского чиновника, страны региона "сосредоточены на том, что будет после этого кризиса и на создании условий, чтобы никогда не допустить повторения того, что произошло 7 октября". "И, конечно, Джейк завтра [15 декабря] посетит Западный берег [реки Иордан], он приедет в Рамаллу, чтобы поговорить с Палестинской национальной администрацией о ее роли в создании таких условий. И, конечно, о нашей исторической поддержке Палестинской администрации в различных сферах. Мы подробно обсудим это с президентом [Палестины Махмудом] Аббасом и другими лицами".