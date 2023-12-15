При израильских атаках на юге Ливана погибли два члена "Хезболлах" и один мирный житель

По данным портала Naharnet, авианалеты на окрестности населенных пунктов Бейт-Лиф, Блида, Джебель-эль-Бат, Мейс-эль-Джебель, Эль-Хиям и Эт-Тейби последовали в ответ на нападения шиитских формирований на пограничные посты израильской армии и обстрелы еврейских поселений

БЕЙРУТ, 15 декабря. /ТАСС/. Вертолеты и беспилотники израильских ВВС нанесли удары по базам шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, в результате в районе Маркаба погибли двое бойцов. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, авианалеты на окрестности населенных пунктов Бейт-Лиф, Блида, Джебель-эль-Бат, Мейс-эль-Джебель, Эль-Хиям и Эт-Тейби последовали в ответ на нападения шиитских формирований на пограничные посты израильской армии и обстрелы еврейских поселений.

В ходе израильских атак были разрушены 8 построек, 21 дому был нанесен материальный урон. От полученного ранения умер один мирный житель, о числе пострадавших данных не приводится.

По сведениям источника в МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 152 человека, в том числе 105 членов "Хезболлах", 16 боевиков из формирований палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", 1 военнослужащий ливанской армии, 1 член шиитского движения "Амаль" и 29 гражданских лиц.