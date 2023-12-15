ВС США сообщили о нападении на судно под флагом Гонконга в Красном море

По информации CENTCOM, речь о баллистической ракете, выпущенной из подконтрольного хуситам района Йемена

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению в Красном море с территории, подконтрольной мятежникам-хуситам. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива <...>. Maersk Gibraltar - грузовое судно под флагом Гонконга. Хотя в этом инциденте не были замешаны силы США, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Эти нападения продолжают угрожать международной морской безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в соцсети X (ранее Twitter). Как отмечается, пострадавших и повреждений в результате инцидента нет.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.