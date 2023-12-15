Al Jazeera: армия Израиля начала рейды еще в двух городах на Западном берегу реки Иордан

По информации телеканала, речь идет о населенных пунктах Саир и Ятта в провинции Хеврон

ДУБАЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля после завершения рейда в Дженине начала аналогичные операции еще в двух городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, речь идет о населенных пунктах Саир и Ятта в провинции Хеврон. Рейд начался в ночь на 15 декабря.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о завершении 60-часового рейда в городе Дженин. В ходе него были задержаны 60 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, а также изъято более 50 единиц оружия различного типа и сотни взрывных устройств. Также военные обнаружили более 10 подземных шахт и 7 лабораторий по производству взрывчатки. По данным израильской стороны, в ходе рейда были убиты более 10 террористов, восемь военнослужащих ЦАХАЛ получили ранения.

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна сообщил, что в результате рейда израильской армии были убиты 12 палестинцев и десятки других получили ранения.