Почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу через "Рафах"

В анклав ввезли продукты питания, воду и медицинское оборудование

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 193 грузовика с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"193 грузовика с гуманитарной помощью, перевозящие продукты питания, воду, медицинское оборудование, а также оборудование для организации работы пунктов временного размещения, были досмотрены и доставлены в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" сегодня, 14 декабря", - сказано в сообщении.