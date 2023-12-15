NBC: США попросили ЦАХАЛ перейти от крупномасштабной операции в Газе к точечным действиям

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга ранее заявлял, что дальнейшие операции еврейского государства в секторе Газа будут сильно отличаться от увиденного

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена попросила Израиль прекратить крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа и перейти к точечным действиям. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Вашингтон сообщил Израилю, что хочет, чтобы еврейское государство перешло к более "адресной фазе" операции в анклаве.

Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил журналистам, что дальнейшие операции Израиля в секторе Газа будут сильно отличаться от увиденного, военные еврейского государства планируют перейти от проведения крупномасштабной операции к нанесению точечных ударов, однако США не уточняют, когда это произойдет.