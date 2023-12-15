ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель журналистам по итогам первого дня саммита.

"Мы только закончили нашу встречу на сегодня. Мы обсудили долгосрочную программу помощи, и я хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы", - сказал он.

"Там все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона. Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса", - добавил Мишель, подчеркнув, что только одна страна - Венгрия - выступила против этой программы.

Он также отметил, что Евросоюз "послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам, поскольку ЕС принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией".

Мишель уточнил, что Швеция "в соответствии с национальной процедурой" должна "дополнительно утвердить решения саммита по Украине в национальном парламенте", выразив уверенность, что это произойдет быстро.

Теперь Совет ЕС должен утвердить переговорный мандат Еврокомиссии, и, если не будет новых задержек, переговоры о приеме Украины в ЕС могут начаться в марте 2024 года. Никаких сроков для их возможного завершения не существует. Как заявил премьер Финляндии Петтери Орпо, данное решение "не дает никаких гарантий по срокам вступления", чтобы добиться его, потребуется приложить "серьезные усилия", на которые потребуются годы.

Вето Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил по итогам первого дня саммита, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине. "Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "лидеры ЕС интенсивно поговорили и пришли к выводу, что лучше всего дать этому вопросу еще немного времени". Программа помощи Украине в размере €50 млрд до конца 2027 года, из которых 33 млрд евро Еврокомиссия обещает Киеву в кредит, а €17 млрд "в виде грантов", то есть безвозмездно, была одной из главных тем саммита. Данная программа направлена на наполнение бюджета Киева, то есть это деньги "на текущие расходы", которые идут на зарплаты госслужащим и военным, выплаты пенсий и компенсаций семьям погибших солдат ВСУ. В перерасчете на месяц в случае утверждения этой программы Киев будет получать примерно €1,03 млрд, что в полтора раза меньше, чем €1,5 млрд, которые ЕС выдавал ему на бюджетные нужды ежемесячно в 2023 году.

Проблема в том, что бюджеты Евросоюза принимаются в формате семилетних планов и все свободные деньги в нынешнем бюджетном плане Евросоюза на 2021-2027 годы, которые могли быть перераспределены на поддержку Киева, уже полностью израсходованы в 2022-2023 годах. Чтобы финансировать новые €50 млрд на оставшуюся часть семилетнего периода, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза внести новые взносы в бюджет ЕС. Страны сообщества могут сделать это только из средств собственных госбюджетов, то есть за счет прямых поступлений от своих налогоплательщиков, что не вызывает энтузиазма у европейских столиц.