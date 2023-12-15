СМИ: Израиль счел успешным затопление туннелей ХАМАС в секторе Газа

Подробностей газета The Times of Israel не приводит

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сочла успешным пробное закачивание морской воды в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание не раскрывает источник информации. Других подробностей также не приводится.

В материале отмечается, что на прошлой неделе начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви назвал затопление туннелей "хорошей идеей", но отказался комментировать подробности по таким планам. В свою очередь официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные действуют на основе имеющихся у них разведданных о вероятном местоположении заложников. Он также отметил, что армия не будет предпринимать шаги, которые могут причинить заложникам вред, пишет The Times of Israel.

На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации сообщила, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками ХАМАС. По сведениям газеты, этот шаг израильских военных направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.

В начале декабря газета писала, что Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель. Как отмечала газета, практически невозможно просчитать влияние попытки затопления туннелей на почву и грунтовые воды, а также что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, вероятно, находятся в туннелях.

Подобная мера, подчеркивала газета, может поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. Ранее в постпредстве России при ООН заявили, что если Израиль пойдет на затопление туннелей в секторе Газа, то это стоит расценивать как военное преступление.