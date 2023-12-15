СМИ: Израиль изучает введение в Газу международного контингента США, Франции и ФРГ

Согласно одному из предложенных вариантов, в административные органы власти войдут представители бизнес-сообщества из сектора Газа, а также чиновники из палестинского правительства, сообщил 12-й канал израильского телевидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Силовой блок Израиля прорабатывает возможность развертывания в секторе Газа международного контингента с участием США, Франции и Германии после завершения наземной операции. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Согласно одному из предложенных вариантов, в административные органы власти войдут представители бизнес-сообщества из сектора Газа и чиновники из правительства Палестины. Как подчеркивает телеканал, авторы проекта не указали, как долго международный контингент будет находиться в Газе.

Кроме того, Израиль хотел бы создать "подземный барьер" вдоль всей границы между Газой и Египтом, чтобы предотвратить контрабанду оружия через тоннели. Кроме того, на КПП "Рафах" предлагается построить новый терминал, который будет функционировать под контролем международных сил и Израиля.

По данным телеканала, этот проект будет представлен высокопоставленным официальным лицам США в ближайшие дни.