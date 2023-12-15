ЕС намерен утвердить программу помощи Украине в €50 млрд в январе

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель журналистам по итогам первого дня саммита.

"Мы только закончили нашу встречу на сегодня, - заявил он. - Мы вернемся к этой теме в январе, уверен, мы достигнем консенсуса", - заявил Мишель, подчеркнув, что только одна страна - Венгрия, выступила против этой программы.

Он также подчеркнул, что Швеция, "в соответствии с национальной процедурой" должна "дополнительно утвердить решения по Украине в национальном парламенте".