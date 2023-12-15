В Конгрессе отказались обсуждать наспех согласованную сделку по Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что вопрос об ужесточении контроля на южной границе США также пока не подниматься не будет

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США не станет обсуждать наспех достигнутое соглашение о выделении дополнительного финансирования на оказание помощи Украине и ужесточении контроля на южной границе США. Соответствующую публикацию спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) разместил в соцсети X (ранее Twitter).

"С момента вступления в должность спикера в конце октября я последовательного заявлял Белому дому и лидеру [демократического большинства в Сенате Чаку] Шумеру, что прежде чем защищать границы другой страны, нам необходимо защитить собственную границу", - написал Джонсон.

"По какой-то причине администрация [президента США Джо] Байдена ждала до этой недели, чтобы начать переговоры с Конгрессом по вопросу границы. И хотя эта работа должна продолжиться, Палата представителей не будет дожидаться и обсуждать наспех сделанный продукт", - отметил он.

Ранее в четверг лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса заявил, что Сенат не намерен на этой неделе уходить на рождественские каникулы, что даст переговорщикам из Белого дома, сенатским демократам и республиканцам время поработать в течение выходных в попытке достичь принципиального соглашения по вопросу оказания помощи Украине и ужесточения контроля над южной границей США. По словам Шумера, на следующей неделе Сенат проведет голосование по дополнительным бюджетным ассигнованиям для Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее сообщила, что эти консультации идут в правильном направлении. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы приняли решение в четверг уйти на рождественские каникулы без одобрения дополнительных ассигнований Украине.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры украинского президента Владимира Зеленского, который 12 декабря был принят Байденом в Белом доме и встретился с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и о готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.