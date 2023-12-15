США поприветствовали решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. США приветствуют принятое на саммите ЕС решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"Сегодняшнее решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, предоставить Грузии статус кандидата на вступление и начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной после того, как она выполнит все требования, дает этим странам и их народам надежду и стимул продолжать реализацию реформ для продвижения своих амбиций [по вступлению] в ЕС", - отмечается в документе. "Это исторический момент для Европы и трансатлантического партнерства", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается в заявлении, США "поддерживают процесс расширения ЕС" и готовы поддержать "государства, являющиеся кандидатами и перспективными кандидатами" на вступление в Евросоюз, в реализации реформ.

На саммите ЕС в четверг было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.

Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.