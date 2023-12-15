Япония ввела санкции против Москальковой и еще 34 россиян

Кроме того, санкции ввели против 43 общественных, исследовательских и промышленных организаций

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии вводит персональные санкции, подразумевающие заморозку активов в случае их обнаружения, против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян, а также против 43 общественных, исследовательских и промышленных организаций. Списки опубликовал японский МИД.

Так, персональные санкции помимо Москальковой и Шевцовой затрагивают некоторых представителей военного командования, включая генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева, генерал-полковника Сергея Рудского, генерал-полковника Евгения Никифорова, заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой, генерального директора агентства "Инфорос" Анастасии Кирилловой и других. Отдельно в список, связанный с Крымом и новыми российскими регионами, включены 16 человек.

В список из 43 организаций, чьи активы могут быть заморожены в случае обнаружения, попали Юнармия, ЧВК "Патриот", Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова Российской академии наук, входящие в Роскосмос НПО им. С. А. Лавочкина и холдинг "Российские космические системы", Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова и другие. Кроме того, ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало список из 57 компаний, в отношении которых вводятся экспортные ограничения. Таким образом, санкции введены против 100 компаний и организаций.