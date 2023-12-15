Израиль опубликовал видео уничтожения боевиков ХАМАС в подземном тоннеле

Официальный представитель израильской армии Питер Лернер отметил, что тоннели являются смертельными ловушками для радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) видео операции по уничтожению укрывавшихся в подземном тоннеле боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

В начале 40-секундного ролика спущенная в неосвещенный тоннель на тросе камера запечатлела мужчину. Он берет ее левой рукой, а правой ладонью машет в объектив. Затем он складывает пальцы в знак V, но после этого, по неясной причине, резко одергивает левую руку от камеры. На этом съемка обрывается, а на следующих кадрах в луче направленного в тоннель фонаря можно различить тела по меньшей мере четырех человек, которые лежат без движения.

"Туннели не преимущество ХАМАС. Это смертельные ловушки", - написал Лернер.

Кроме того, на этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что израильские военные начали заполнять подземные тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.