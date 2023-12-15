СМИ: ЦАХАЛ штурмует город Тубас на Западном берегу реки Иордан

Израильская военная техника прорвалась в него с востока, сообщило агентство WAFA

РАБАТ, 15 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует город Тубас на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, несколько единиц израильской военной техники прорвались в город с востока.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о завершении 60-часового рейда в городе Дженин. В ходе него задержали 60 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, а также изъяли более 50 единиц оружия различного типа и сотни взрывных устройств. Также военные обнаружили более 10 подземных шахт и семь лабораторий по производству взрывчатки. По данным израильской стороны, в ходе рейда были убиты более 10 террористов, восемь военнослужащих ЦАХАЛ получили ранения.